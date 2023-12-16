وزير شؤون البلديات والزراعة يشيد بدعم الجامعة الخليجية لمعرض (مراعي 2023)

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه بالمنامة، الأستاذة الدكتورة منى راشد الزياني رئيسة مجلس أمناء الجامعة الخليجية، وبحضور الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة.
ورحّب وزير شؤون البلديات والزراعة بوفد الجامعة الخليجية، معرًبا عن خالص شكره وتقديره لدعمهم معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023) في نسخته السادسة، مشيدًا بالكوادر الإعلامية من طلبة الجامعة الخليجية، والتي عملت بجد وإخلاص طوال فترة المعرض، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
بدورها، تقدّمت الأستاذة الدكتورة منى راشد الزياني رئيس مجلس أمناء الجامعة الخليجية، بجزيل شكرها لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة بتوظيف مواهبهم وقدراتهم في معرض (مراعي 6) وخوض تجربة عملية في التغطيات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز خبراتهم الإعلامية وصقلها للدخول في سوق العمل، مؤكدة حرص الجامعة على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة عبر الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد المتاحة.
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