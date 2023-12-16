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وزير شؤون البلديات والزراعة يشيد بدعم الجامعة الخليجية لمعرض (مراعي 2023)

12/16/2023 3:06:07 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة في مكتبه بالمنامة، الأستاذة الدكتورة منى راشد الزياني رئيسة مجلس أمناء الجامعة الخليجية، وبحضور الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة.

ورحّب وزير شؤون البلديات والزراعة بوفد الجامعة الخليجية، معرًبا عن خالص شكره وتقديره لدعمهم معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي 2023) في نسخته السادسة، مشيدًا بالكوادر الإعلامية من طلبة الجامعة الخليجية، والتي عملت بجد وإخلاص طوال فترة المعرض، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

بدورها، تقدّمت الأستاذة الدكتورة منى راشد الزياني رئيس مجلس أمناء الجامعة الخليجية، بجزيل شكرها لسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة على إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة بتوظيف مواهبهم وقدراتهم في معرض (مراعي 6) وخوض تجربة عملية في التغطيات الإعلامية، بما يسهم في تعزيز خبراتهم الإعلامية وصقلها للدخول في سوق العمل، مؤكدة حرص الجامعة على مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة عبر الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد المتاحة.

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