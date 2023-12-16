سفير الكويت يشيد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات جعلتها موضع أنظار وتقدير العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أسـمى التهـاني والتبريكـات لحضـرة صـاحب الجلالة الملـك المعظـم ، ولصـاحب السمو الملكي الأميـر سـلـمـان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد رئيس مجلـس الـوزراء ، وإلـى الأسـرة المالكـة، وشـعب البحرين، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظملمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وأكد أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات وتطورات في شتى المجالات يأتي ترجمة للنظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم ، وهي الإنجازات التي جعلت المملكة موضع أنظار وتقدير العالم، ونموذجًا في التنمية والتعايش السلمي والتسامح والسلام.

ونوه الشيخ ثامر الصباح بما تشهده العلاقات الأخوية المتينة بين مملكة البحرين ودولة الكويت من تميز في جميع المجالات، مؤكدًا الحرص على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم ورعاية سامية من جلالة الملك المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأكد السفير أن العلاقات البحرينية الكويتية هي علاقات تاريخية متجذرة وتشهد تطورًا كل يوم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والتطور على مملكة البحرين، وأن يحفظها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.