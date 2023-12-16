سفير الكويت يشيد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات جعلتها موضع أنظار وتقدير العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، أسـمى التهـاني والتبريكـات لحضـرة صـاحب الجلالة الملـك المعظـم ، ولصـاحب السمو الملكي الأميـر سـلـمـان بـن حمـد آل خليفـة ولـي العهـد رئيس مجلـس الـوزراء ، وإلـى الأسـرة المالكـة، وشـعب البحرين، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وأكد أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات وتطورات في شتى المجالات يأتي ترجمة للنظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم ، وهي الإنجازات التي جعلت المملكة موضع أنظار وتقدير العالم، ونموذجًا في التنمية والتعايش السلمي والتسامح والسلام.
ونوه الشيخ ثامر الصباح بما تشهده العلاقات الأخوية المتينة بين مملكة البحرين ودولة الكويت من تميز في جميع المجالات، مؤكدًا الحرص على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم ورعاية سامية من جلالة الملك المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأكد السفير أن العلاقات البحرينية الكويتية هي علاقات تاريخية متجذرة وتشهد تطورًا كل يوم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والتطور على مملكة البحرين، وأن يحفظها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.
MENAFN16122023000055011008ID1107606157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.