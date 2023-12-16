خيبة أمل كبيرة في اتحاد جدة بعد الخسارة بثلاثية أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية



أكد البرازيلي فابينيو، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، إن جاهزية فريق الأهلي المصري هي سبب فوزه على فريقه 3/1 وتأهله لقبل نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وقال اللاعب البرازيلي، في تصريحات بعد نهاية اللقاء: "لم نستطع تقديم أفضل أداء لدينا سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع، المنافس كانت لديه جودة عالية واستغل الأخطاء والمساحات".

وتابع فابينيو: "لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا كما دافعوا بشكل جيد، الأهلي كان أكثر استعدادًا".

وأضاف "ردة فعلنا كانت أبطأ من لاعبي الأهلي الذين ظهروا بشكل أسرع وأفضل داخل الملعب وحسموا المباراة".

من جانبه، أعرب فيصل الغامدي، لاعب الفريق السعودي، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام الأهلي.

وقال الغامدي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "لا توجد أسباب جعلتنا نظهر بهذا الشكل خلال المباراة، وللأسف لم نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "علينا أن نعتذر للجماهير بتحقيق بطولة أو بطولتين هذا الموسم لتعويضهم بعد هذه الخسارة والخروج من البطولة".

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