وفاة الممثل والمغني الفرنسي الشهير غي مارشان

توفي الجمعة عن 86 عاماً الممثل والمغني الفرنسي غي مارشان الذي اشتهر تلفزيونياً بدور المحقق نيستور بورما، على ما أفادت عائلته وكالة فرانس برس.

وجسّد غي مارشان في مسلسل تلفزيوني عُرض بين عامي 1991 و2003 شخصية التحرّي الباريسي التي ابتكرها الروائي ليو ماليه.

وأوضح نجله جول وابنته لوديفين في بيان أنه "رقد بسلام يوم الجمعة (...) في مستشفى كافايون" بجنوب شرق فرنسا.

ونشأ مارشان في حي بيلفيل الشعبي في باريس، ويحمل ألبومه الأخير الصادر عام 2020 عنوان Ne a Belleville ("مولود في بيلفيل").

بدأ مسيرته الفنية عازفاً على الكلارينيت في نوادي باريس الليلية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم اتجه إلى الغناء، ومن أبرز أعماله في هذا المجال أغنية "لا باسيوناتا" عام 1965.

وبرز سينمائياً من خلال مجموعة أدوار ثانوية في أفلام لعدد من كبار المخرجين، وفي رصيده مجموعة ترشيحات لجائزة سيزار لأفضل دور مساعد، لكنه لم يفز بها سوى مرة واحدة عام 1982، عن تجسيده شخصية شرطي في فيلم "غارد آ فو" (Garde a Vue) للمخرج كلود مييه.

وارتبط اسمه بالنسبة للجمهور بشخصية المحقق نيستور بورما الذي كان يعتمر قبعة داكنة ويضع ربطة عنق غير معقودة.