تحذير من انخفاض الحرارة إلى مستويات تاريخية في الصين

أصدرت الصين السبت تحذيرا من احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في بعض مناطق البلاد، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس شي جينبينغ توجيهات من أجل "بذل جهود شاملة" لضمان السلامة.

يحل الطقس المتجمد في أعقاب أول تساقط للثلوج هذا الشتاء في بكين، حيث مني نظام النقل العام باضطرابات تمثلت في تأخير رحلات جوية أو الغاء أخرى. وتسببت المسارات الزلقة في اصطدام مترو الأنفاق مساء الخميس مما أدى إلى إصابة أكثر من مئة شخص بجروح.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد صباح السبت تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة متوقعة أن تهب موجة باردة تغمر "الجزء الأكبر" من الصين وأن تستمر حتى الثلاثاء.

في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها إن "بعض المناطق في شمال الصين والمناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه قد تشهد درجات حرارة تقترب من مستويات منخفضة قياسية أو تتجاوزها خلال الفترة نفسها من العام".

لكن على الرغم من البرد، تحدى السياح في بكين الرياح الباردة الجمعة في جزء من سور الصين العظيم الواقع في الجبال المحيطة بالمدينة بعد أن غطت هذا المعلم الشهير طبقة رقيقة من الثلج.

ومن المتوقع أيضًا أن يمتد الطقس البارد بشكل غير عادي إلى أجزاء أخرى من الصين، حيث أضاف التحذير الرسمي السبت أن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو أقل في الأيام المقبلة في الجزء الجنوبي من مقاطعة قويتشو، على بعد نحو 300 كيلومتر من الحدود مع فيتنام.

وبينما تستعد البلاد لانخفاض درجات الحرارة، دعا الرئيس شي جينبينغ إلى "بذل جهود شاملة في الاستجابة لحالات الطوارئ"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مساء الجمعة.

وفي مواجهة "مخاطر الكوارث الكبيرة" التي تشكلها موجة البرد الوشيكة، قال شي إنه "يجب إيلاء اهتمام كبير لأعمال الوقاية من الكوارث والإغاثة"، حسبما ذكرت شينخوا.

وقال شي أيضًا إنه "ينبغي تعزيز قدرات إمدادات الفحم والطاقة والنفط والغاز والعمل لتأمين إمدادات الطاقة وضمان حصول الناس على الدفء".

تأتي درجات الحرارة المتجمدة بعد صيف شهد درجات حرارة قياسية وفيضانات مدمرة في شمال الصين مع تحذير خبراء المناخ من زيادة ظواهر الطقس المتطرفة التي يعزونها إلى الاحترار العالمي.