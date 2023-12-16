موجة شديدة الحرارة تجتاح أستراليا ورجال الإطفاء يكافحون الحرائق

تعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا اليوم السبت لموجة شديدة الحرارة دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات.

وقالت خدمة الإطفاء في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، إن أكثر من 50 حريقا مشتعلة اليوم السبت، وتم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة سيدني.

وكتبت الخدمة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أكثر من 700 من رجال الإطفاء والعاملين في مكافحة الكوارث يعملون في أنحاء الولاية لمكافحة الحرائق وسط "مخاطر شديدة لاشتعال حرائق واسعة الانتشار".

وقال مكتب الأرصاد الجوية على موقعه على الإنترنت إن التحذيرات من الموجة الحارة وخطر اندلاع حرائق صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، بينما من المتوقع أن تشهد ولاية جنوب أستراليا موجة حارة، لكن لم تصدر تحذيرات من اندلاع حرائق.

والطقس الحار يزيد من مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق غابات شديد الخطورة بالفعل وسط ظاهرة النينيو المناخية، والتي ترتبط عادة بظواهر مناخية بالغة الشدة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، صدرت تحذيرات من حدوث حرائق في أجزاء من أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، حسبما قال خبراء الأرصاد الجوية.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديد الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد موسمين هادئين مقارنة مع "الصيف الأسود" الذي شهد حرائق غابات أتت على منطقة بحجم تركيا وقتلت 33 شخصا في موسم 2020/2019.