تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي.. الشارقة لليد يتوج بدورة نادي اتحاد كلباء

توج راشد

سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي فريق الشارقه بالمركز الأول في بطولة براعم كره اليد(أ) تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي والتي نظمها النادي بشكلها الجديد بملاعبه الخارجية.

وحضر التتويج نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الأميري ومدير إدارة الألعاب الجماعية السيد جاسم محمد الشحي ومدير إدارة الألعاب الفردية السيد عبدالله علي البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية ومدير ادارة الخدمات المسانده السيد أحمد بن علي حيدر.



تم خلال الاحتفال تكريم فريق المدام بالمركز الثاني وفريق الشارقه (ب) بالمركز الثالث.

واعرب الكندي عن شكره وامتنانه لمجلس الشارقة الرياضي برعايته لمثل هذه البطولات مضيفاً انها تعمل على تطوير وصقل مهارة اللاعبين ليكونوا خير نواة للمنتخبات الوطنيه.

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