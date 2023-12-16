تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي.. الشارقة لليد يتوج بدورة نادي اتحاد كلباء

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج راشد
سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي فريق الشارقه بالمركز الأول في بطولة براعم كره اليد(أ) تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي والتي نظمها النادي بشكلها الجديد بملاعبه الخارجية.
وحضر التتويج نائب رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الأميري ومدير إدارة الألعاب الجماعية السيد جاسم محمد الشحي ومدير إدارة الألعاب الفردية السيد عبدالله علي البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية ومدير ادارة الخدمات المسانده السيد أحمد بن علي حيدر.
تم خلال الاحتفال تكريم فريق المدام بالمركز الثاني وفريق الشارقه (ب) بالمركز الثالث.
واعرب الكندي عن شكره وامتنانه لمجلس الشارقة الرياضي برعايته لمثل هذه البطولات مضيفاً انها تعمل على تطوير وصقل مهارة اللاعبين ليكونوا خير نواة للمنتخبات الوطنيه.
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