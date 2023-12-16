طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني اليوم بمستشار الأمن الأمريكي جيك سولفان والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة مصالح البلدين المشتركة واكدوا على أهمية العمل على دعم و إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني الشقيق بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة وتطبيق كافة الفرص التي تستهدف وقفا مستداما لاطلاق النار والسماح لدخول سلس للمساعدات الإنسانية المهمة.

كما اتفق الجانبان على أن عودة المفاوضات السياسية في سبيل حل الدولتين هوالهدف المهم والأسمى لإنهاء الصراع و تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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