Saturday, 16 December 2023 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

12/16/2023 2:24:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني اليوم بمستشار الأمن الأمريكي جيك سولفان والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها لخدمة مصالح البلدين المشتركة واكدوا على أهمية العمل على دعم و إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للشعب الفلسطيني الشقيق بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية.

وشدد الجانبان على ضرورة مناقشة وتطبيق كافة الفرص التي تستهدف وقفا مستداما لاطلاق النار والسماح لدخول سلس للمساعدات الإنسانية المهمة.
كما اتفق الجانبان على أن عودة المفاوضات السياسية في سبيل حل الدولتين هوالهدف المهم والأسمى لإنهاء الصراع و تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16122023000110011019ID1107606134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث