محمد بن زايد: علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أخيه الملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وأهلنا في مملكة البحرين، بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وأهلنا في مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار. علاقات الإمارات والبحرين أخوية وتاريخية، ونواصل العمل معاً من أجل كل ما يحقق مستقبلاً أفضل للبلدين والشعبين الشقيقين.».

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