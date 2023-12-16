غضب في إسرائيل بعد إعلان الجيش قتل 3 رهائن بالخطأ

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / تجمعت حشود كبيرة في تل أبيب بوقت متأخر من الجمعة، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 رهائن عن طريق الخطأ في غزة.ويعكس الاحتجاج حالة غضب في إسرائيل من استمرار احتجاز عشرات الرهائن في القطاع المنكوب، وسط ضغوط على الحكومة لأخذ زمام المبادرة بضمان إطلاق سراحهم.

وعرقل المتظاهرون حركة المرور عند مفترق كابلان، بينما كانوا يسيرون نحو المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كيريا، حيث دعوا إلى اتفاق جديد لإعادة الرهائن المتبقين الذين اختطفوا خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وسمعت هتافات وسط الحشد: "وقتهم ينفد"، و"أحضروهم الآن"، و"لن يكون هناك نصر حتى يتم إطلاق سراح آخر رهينة".

وتصاعد الغضب بين عائلات الرهائن في الأيام الأخيرة، بعد تقارير تفيد أن الحكومة تماطل في دراسة اقتراح صفقة رهائن جديدة مع حماس، على أساس أنها تعتقد أن استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة هو وحده الذي سيجبر الحركة على الرجوع إلى الطاولة بعرض يمكن أن تقبله إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع رئيس الموساد دافيد بارنيا من السفر إلى قطر لهذا السبب، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومع ذلك، أفاد موقع "والا" الإخباري أن نتنياهو غير رأيه ووافق على إرسال بارنيا للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أوروبا، لمناقشة استئناف المفاوضات نحو صفقة رهائن أخرى.

ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة لبحث اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن امس الجمعة

أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 رهائن كانت حركة حماس تحتجزهم في غزة، خلال حادث "قيد المراجعة".

و ذكر الجيش أن الرهائن قتلوا خلال قتال مع مسلحين في غزة، وعبر عن تعازيه لأسرهم، قائلا إنه ستكون هناك "شفافية كاملة" في التحقيق في الحادث.

قال الجيش في بيان إنه "حدد 3 رهائن إسرائيليين باعتبارهم تهديدا" خلال قتال عنيف في غزة، مضيفا: "إثر ذلك، أطلقت القوات النار تجاههم فقتلتهم".

يعتقد أن 132 رهينة ما زالوا في غزة، وليسوا جميعهم على قيد الحياة.

بموجب هدنة استمرت أسبوعا، أطلقت حماس وفصائل أخرى سراح 105 رهائن، بعد الإفراج عن 4 وإعلان الجيش الإسرائيلي إنقاذ رهينة.

تم انتشال جثث 8 رهائن، وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 20 من الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، مستشهدا بمعلومات استخباراتية جديدة ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة.