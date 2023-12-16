صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة
التاريخ
12/16/2023 2:13:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق بغلاف غزة صباح اليوم السبت.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شظايا مقذوفات سقطت في منطقة نتيف هعسراه بغلاف غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.
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