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صفارات الإنذار تدوي بغلاف غزة

12/16/2023 2:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق بغلاف غزة صباح اليوم السبت.


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شظايا مقذوفات سقطت في منطقة نتيف هعسراه بغلاف غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.


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