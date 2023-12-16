MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن نقص الأموال وفشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيؤديان إلى انهيار الدولة في أوكرانيا.وأضاف الخبير في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "نشهد حاليا اقتراب انهيار اجتماعي وشيك الحدوث، سيؤدي إلى انهيار سياسي في أوكرانيا. وبعبارة أخرى، نحن نشهد بداية انهيار أوكرانيا كدولة قومية".

ووفقا له، "سيتم تسليم الدفعة الأخيرة إلى الأوكرانيين"، وبعد ذلك ستزداد وتتعاظم إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة وستتحول إلى "اضطرابات" و"انهيار مدني".

وأضاف ريتر: "لقد انتهى الأمر. لم يعد لديهم ذخيرة".

وفي الوقت الحالي، تواجه سلطات كييف انخفاضا كبيرا في المساعدات المقدمة من الغرب. وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، ستستنفد بعدها إمكانيات تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم. بالإضافة إلى ذلك، منعت هنغاريا الموافقة على زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بقيمة 66 مليار يورو، بما في ذلك 50 مليارا لكييف.

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة إلى إدراك أن مواصلة دعم أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.