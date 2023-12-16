Saturday, 16 December 2023 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبير أمريكي يشير إلى سببين سيؤديان إلى انهيار أوكرانيا

12/16/2023 2:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن نقص الأموال وفشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سيؤديان إلى انهيار الدولة في أوكرانيا.
وأضاف الخبير في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "نشهد حاليا اقتراب انهيار اجتماعي وشيك الحدوث، سيؤدي إلى انهيار سياسي في أوكرانيا. وبعبارة أخرى، نحن نشهد بداية انهيار أوكرانيا كدولة قومية".

ووفقا له، "سيتم تسليم الدفعة الأخيرة إلى الأوكرانيين"، وبعد ذلك ستزداد وتتعاظم إخفاقات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة وستتحول إلى "اضطرابات" و"انهيار مدني".
وأضاف ريتر: "لقد انتهى الأمر. لم يعد لديهم ذخيرة".
وفي الوقت الحالي، تواجه سلطات كييف انخفاضا كبيرا في المساعدات المقدمة من الغرب. وحذر البيت الأبيض من أنه لم يتبق سوى عدة أسابيع، ستستنفد بعدها إمكانيات تقديم المساعدة لأوكرانيا، ولا توجد ضمانات لمزيد من الدعم. بالإضافة إلى ذلك، منعت هنغاريا الموافقة على زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بقيمة 66 مليار يورو، بما في ذلك 50 مليارا لكييف.
وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الولايات المتحدة إلى إدراك أن مواصلة دعم أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

MENAFN16122023000208011052ID1107606106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث