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سائق باليّ أصبح مليونيرا فجأة... والسبب: هاتف مفقود!

12/16/2023 2:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحوّل سائق في بالي "مليونيرًا" بعدما ساعد سائحًا في العثور على هاتفه على الشاطئ.
وقد جمع السائح البريطاني آرتشي ديفي ما يقرب من 2 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركة مقطع لعملية البحث عبر الإنترنت.

وكتب السائح: "عندما تفقد هاتفك على شاطئ كانغو، حدد مكافأة قدرها 2 مليون دولار للسائقين".
وتُظهر اللقطات العديد من سائقي الدراجات البخارية الذين عادةً ما يقدمون خدمات توصيل الطعام، وهم يمشّطون الشاطئ بحثًا عن الهاتف.
وبعد الابتهاج بالعثور على الهاتف، تشرح اللقطات المكافأة التي لا يمكن تصديقها.

ويظهر السائح وهو يعد 20 ورقة من فئة الـ100000 روبية إندونيسية من الأوراق النقدية أي ما يعادل 130 دولارًا.

وهذه المكافأة تمثل أقل بقليل من متوسط الراتب الشهري لعامل الخدمة في بالي.

لبنان 24

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