وزير خارجية هنغاريا يكشف عن استقباله بشكل مهين في واشنطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو إنه تم استقباله بشكل مهين في واشنطن عام 2014 حيث حاول الأمريكيون فرض معايير على بلاده لا يمكن بدونها تطوير العلاقات مع الإدارة الديمقراطية.وأضاف الوزير في مقابلة مع موقع Mandiner: "في سبتمبر 2014، استلمت لتوي منصب وزير الخارجية، وبالطبع ذهبت إلى واشنطن، حيث تم التلميح لي بأنه إذا لم يتم استقبال رئيس الوزراء (الهنغاري أوربان) في البيت الأبيض، فلن يستقبلني وزير الخارجية. وبالتالي جلست مع فيكتوريا نولاند، التي تشغل الآن منصب نائب الوزير وكانت آنذاك مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، جلسنا خلف طاولة صغيرة، وألقت لي وثيقة من صفحتين".

ووفقا له، قالت نولاند: "سيدي الوزير، الوضع هو كما يلي: إذا كنتم مستعدون للوفاء بهذه المعايير، فسنكون قادرين على الحديث عن تطوير العلاقات الثنائية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تتطور العلاقات".

وأضاف سيارتو: "على الورقتين تم سرد كيف يجب أن نغير الدستور وقانون الإعلام وما شابه ذلك، وأيضا القرارات المتوقعة من البرلمان الهنغاري. قلت لها إن ذلك لن يحدث. انطلاقا من ذلك، أصبح من الواضح أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة غير مستعدين لأي تعاون معنا".