إيطاليا.. العثور على مدينة رومانية منسية بعد 1500 عام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن علماء الآثار من العثور على مدينة رومانية اختفت قبل أكثر من 1500 عام في إيطاليا، ولم يتمكن أي من البشر من الوصول إلى أي أثر لها طوال هذه الفترة، رغم أنها كانت مزدهرة ومهمة.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف علماء الآثار بقايا المدينة التي كانت مزدهرة ذات يوم والتي كان يسكنها أكثر من ألفي شخص، وحصلت في ذلك الحين على دعم الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر.



وقال التقرير إن هذه المدينة ظلت مهجورة ومفقودة لنحو 1500 عام وهي من بقايا العصر الروماني.

وتُدعى المدينة "إنترامنا ليريناس" وتقع في منتصف الطريق بين روما ونابيس، ويعتقد العلماء أنها كانت مدينة رومانية "مزدهرة" يسكنها عدد كبير نسبياً بالنسبة لتلك الفترة.

وعلى الرغم من أنَّ علماء الآثار اعتبروها فيفي الثمانينات مجرد مستوطنة صغيرة، إلا أنها كانت مدينة كبيرة تضم مساكن وحمامات ومسرحاً مسقوفا.

ولم يتم تدميرها بسبب كارثة طبيعية كما لم يتم التخلي عنها إلا في القرن السادس الميلادي بسبب التهديد بالغزو.



وبدأت أعمال التنقيب في الموقع في عام 2010، ولكن لم يتم نشر النتائج إلا الآن، حيث استمرت الدراسة 13 عاماً وقاد الفريق البحثي الدكتور أليساندرو لونارو من كلية الكلاسيكيات بجامعة كامبريدج.

وقال لونارو: "إن إنترامنا ليريناس كانت تتمتع بموقع استراتيجي بين نهر وطريق رئيسي، وكانت بمثابة عقدة مزدهرة في الشبكة الحضرية الإقليمية".

لبنان 24