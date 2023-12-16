14 شهيدا بقصف منازل عدة بجباليا
التاريخ
12/16/2023 2:13:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مصدر طبي فلسطيني بسقوط 14 شهيدا في قصف استهدف منازل عدة في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع فجر اليوم.
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