الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويحطم صرح شهيد في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا، وحطمت صرح شهيد في بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني طه شحادة محارمة، بعد دهم منزل ذويه في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وتفتيشه.
وأضاف المصدر، أن قوات الاحتلال حطمت صرح الشهيد حسين مسالمة في بلدة الخضر جنوبا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في ابو انجيم جنوب شرق بيت لحم، وفتشتها.
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