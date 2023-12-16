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صحة غزة: 12 طفلا محتجزون داخل حضانات مستشفى كمال عدوان

12/16/2023 2:13:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.


وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.


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