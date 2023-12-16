صحة غزة: 12 طفلا محتجزون داخل حضانات مستشفى كمال عدوان
التاريخ
12/16/2023 2:13:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي من مستشفى كمال عدوان.
وأفادت الوزارة بأن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.
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