جريمة تهز ليبيا.. شاب يقتل والده بـ 24 طعنة في الرقبة وهو نائم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، عن إلقاء القبض على شاب قتل والده بواسطة سلاح أبيض في بنغازي ولاذ بالفرار.

والجاني يُدعى أ.ر.م من مواليد 1995، واعترف أنه قتل والده بواسطة سلاح أبيض وطعنه حوالي 24 طعنة في الرقبة.

كما أفاد الجاني بأنه كان يخطط لذلك منذ فترة، واستغل عدم وجود أحد في المنزل، وقام بطعنه وهو نائم، ومن ثم جره إلى فناء المنزل ومكث بجانبه ليتأكد أنه فارق الحياة، وقام بطعنه 4 طعنات أخرى ولاذ بالفرار.

وبشأن أسباب الجريمة، أفاد الجاني قائلا إن "والده كان يقوم بضربه وتعذيبه"

لبنان 24

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