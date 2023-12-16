جريمة تهز ليبيا.. شاب يقتل والده بـ 24 طعنة في الرقبة وهو نائم

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، عن إلقاء القبض على شاب قتل والده بواسطة سلاح أبيض في بنغازي ولاذ بالفرار.
والجاني يُدعى أ.ر.م من مواليد 1995، واعترف أنه قتل والده بواسطة سلاح أبيض وطعنه حوالي 24 طعنة في الرقبة.
كما أفاد الجاني بأنه كان يخطط لذلك منذ فترة، واستغل عدم وجود أحد في المنزل، وقام بطعنه وهو نائم، ومن ثم جره إلى فناء المنزل ومكث بجانبه ليتأكد أنه فارق الحياة، وقام بطعنه 4 طعنات أخرى ولاذ بالفرار.
وبشأن أسباب الجريمة، أفاد الجاني قائلا إن "والده كان يقوم بضربه وتعذيبه"
لبنان 24
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