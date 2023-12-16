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اختفى قبل 6 سنوات وظهر فجأة في فرنسا.. ما قصة هذا الفتى؟

12/16/2023 2:13:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الشرطة البريطانية إنها تتوقع عودة فتى من بريطانيا، عثر عليه في جنوب فرنسا بعد أن اختفى قبل ست سنوات، إلى أسرته في شمال إنكلترا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن فر على ما يبدو من مجتمع في منطقة جبلية.

وكان الفتى أليكس باتي قد اختفى وهو في الحادية عشرة من عمره خلال عطلة مع والدته وجده في ملقة في إسبانيا في عام 2017.
وقالت شرطة مانشستر الكبرى في مؤتمر صحافي، إنهم يعملون مع السلطات الفرنسية لإعادة باتي لبريطانيا ولجدته، التي قالت وسائل إعلام بريطانية إنها الوصية القانونية عليه.

وذكرت صحيفة فرنسية أن سائق توصيل شاهد الفتى وهو يتجول عند طريق سريع في المنطقة المحيطة بمدينة تولوز جنوب فرنسا، بعد أن فرّ من مجتمع في جبال البرانس.
وقال سايكس إن باتي تحدث مع جدته عبر الفيديو مساء أمس الخميس.
وأضاف: "لا يزال لدينا بعض العمل لإنجازه للوقوف على الملابسات الكاملة لاختفائه وأين كان كل تلك السنوات".
وتابع قائلاً: "في الوقت الراهن الأولوية هي التحدث مع أليكس.. لكن بالطبع والدته جزء من تلك المحادثات والتحقيق".

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