الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة

MENAFN - Al Wakeel News)اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، ومخيم بلاطة شرقها.



وأفادت مصادر لـ "وفا " ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام المدينة، وحاصرته من كافة الجهات ونشرت القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.



وأشارت إلى أن جرافة الاحتلال حطمت عددا من المركبات قرب المقبرة الجديدة، قبل أن تشرع بتدمير البنية التحتية في المخيم.