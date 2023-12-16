الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخضر ويستولي على مركبته

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينيا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقتي البوابة واليمامة، وسط إطلاق قنابل الصوت، قبل أن تعتقل المواطن محمد حسن أبو صرة (45 عاما) من منزله، وتستولي على مركبته.
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت، كذلك، منزل الفلسطيني رزق عبدالله عيسى، وفتشته، بالإضافة إلى تحطيم عدد من المركبات.
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