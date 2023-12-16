الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخضر ويستولي على مركبته

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينيا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقتي البوابة واليمامة، وسط إطلاق قنابل الصوت، قبل أن تعتقل المواطن محمد حسن أبو صرة (45 عاما) من منزله، وتستولي على مركبته.



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت، كذلك، منزل الفلسطيني رزق عبدالله عيسى، وفتشته، بالإضافة إلى تحطيم عدد من المركبات.

