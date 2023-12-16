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حزب الله يعلن تنفيذ 7 عمليات

12/16/2023 1:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.


ونقلت قناة "الميادين" بيانا لـ"حزب الله"، قال فيه أنه " استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، واستهداف ثكنة ‏راميم، بالإضافة إلى نقاط انتشار الجنود والآليات الإسرائيلية في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية والقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة".


وأضاف البيان أن عناصر حزب الله استهدفت 5 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف قوة ‏إسرائيلية أثناء دخولها إلى مقر قيادة كتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، ما أدى ‏إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.


واستهدف حزب الله كذلك نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وحقق فيها إصابات مباشرة، وبعد رصد ‏لتمركز قوة مشاة إسرائيلية شرق موقع حانيتا، استهدفتها عناصره بالأسلحة ‏المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة، واستهدف موقع ‏الراهب بصواريخ بركان، كما استهدف تجمع لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في حرج شتولا ( قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".


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