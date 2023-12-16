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​وسم خمس ساعات يتصدر الترند في الأردن

12/16/2023 1:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدر وسم "خمس ساعات" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر " في الاردن ، بعد استشهاد المصور الصحفي سامر أبو دقة عقب اغتياله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بغزة أمس .
وقد اغتيل أبو دقة أثناء توثيقه هجوما همجيا على مدرسة في خانيونس، حيث تعرض لإصابة خطيرة وتم تجاهل اصابته لـ خمس ساعات دون تقديم المساعدة، مما أدى إلى نزيف حاد واستشهاده.
نشطاء في المملكة عبروا عن غضبهم وحزنهم إزاء استشهاد الصحفي المخضرم وعدسة الحقيقة، سامر أبو دقة، من خلال المشاركة في الوسم ونشر مقاطع فيديو وصور تخلد ذكراه. و أكدوا بكلمات مؤثرة أن هجمات الاحتلال على الصحفيين تأتي في إطار محاولات إخفاء فضائح جرائمه.
ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات، اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي مصورها الزميل سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة مساء أمس الجمعة، خلال تغطيته قصف مدرسة بخانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت الجزيرة وفقا لبيان في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق إسعاف للزميل أبو دقة وتركته ينزف لأكثر من 5 ساعات بعد إصابته.
وحمّلت شبكة الجزيرة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء" والاستهداف الممنهج للعاملين مع الجزيرة وعائلاتهم.
وباستشهاد ابو دقة ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 90 منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الـ 7 من اكتوبر الماضي

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