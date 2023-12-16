عاجل انخفاض ملموس على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم
التاريخ
12/16/2023 1:09:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفضت اسعار الذهب 30 قرشا اليوم السبت في الاردن ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.9 للبيع للمواطنين مقابل 39.2 للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 36.4 للبيع للمواطنين مقابل 33.4 للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
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