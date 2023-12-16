ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية واستقرار سعر النفط الخام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 71 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 56 نقطة ليغلق على 37305 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 52 نقطة ليصل إلى 14813 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4719 نقطة، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 15 نقطة ليتراجع إلى 1985 نقطة
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