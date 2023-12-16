الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (السبت) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى بارد نسبيًا، ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا، ثم تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .
درجة الحرارة: العظمى 24م، والصغرى 15م.
الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 30%.
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