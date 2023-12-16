الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (السبت) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى بارد نسبيًا، ولكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار.





الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة، وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا، ثم تقل سرعتها من 5 إلى 10 عقد خلال الليل.





ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .





درجة الحرارة: العظمى 24م، والصغرى 15م.





الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 30%.