شهدت العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، وشجعت الإرادة السياسية المشتركة، والموقع الجغرافي والاستراتيجي المتميز للبلدين على بناء علاقات اقتصادية قوية، وخلق بيئة تجارية ملائمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، ومختلف المجالات الحيوية. ويجمع الإمارات والبحرين روابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بين البلدين، وما يجمع القيادة الرشيدة في البلدين، والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة.

تبادلات تجارية

وبلغت التبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين، خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 12 مليار درهم، وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث بلغت واردات الإمارات من البحرين خلال النصف الأول من العام نحو 4.7 مليارات درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير لنفس الفترة حوالي 4.2 مليارات درهم، بينما بلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.9 مليار درهم بنمو 7.4% مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

نقلة نوعية

وشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نقلة نوعية، خلال عام 2022، حيث تجاوز 25.6 مليار درهم، وبزيادة 5.4 مليارات درهم مقارنة بعام 2020، وبنسبة نمو 27%.

وبلغت واردات الإمارات من البحرين عام 2022 نحو 9.8 مليارات درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير لنفس الفترة حوالي 5.8 مليارات درهم، وسجلت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى البحرين العام الماضي نحو 9.9 مليار درهم.

مذكرات تفاهم

وتعتبر العلاقات بين الإمارات والبحرين نموذجاً للتلاحم والتكامل والترابط في مختلف المجالات؛ حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، منها مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومذكرة بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم إعلان دولة الإمارات كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية– الجوية العالمي في البحرين.

وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، ومذكرة بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، ومذكرة بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، ومذكرة للتعاون في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية ((DLW))، ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.

فرص واعدة

وشجعت الأرقام المتزايدة الشركات الإماراتية والبحرينية على استكشاف المزيد من الفرص الواعدة المتاحة في أسواق البلدين، وانعكس ذلك على تنامي التجارة غير النفطية، لتصل إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية، وتلبي طموحات رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وتحتضن الإمارات مئات العلامات التجارية البحرينية المسجلة داخل الدولة، بالإضافة إلى وجود حوالي 41 شركة بحرينية مسجلة في الإمارات، حيث تنتشر الشركات والعلامات التجارية في 10 أنشطة اقتصادية، تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.