محرك البحث جوجل يشارك مملكة البحرين أعيادها الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) احتفى محرك البحث "جوجل" اليوم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظممقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وتزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ازدانت الصفحة الرئيسية التابعة لمحرك البحث

"جوجل" Google بصورة رمزية متحركة لعلم مملكة البحرين يرفرف في السماء في إطار مميز باللونين الأبيض والأحمر، بالاضافة إلى رسوم الألعاب النارية المتحركة.

وقال محرك البحث جوجل في نبذه عن هذه المناسبة: "مملكة البحرين تنبض بالاحتفالات في اليوم الوطني حيث يحتفل الناس بإنجازات البلاد عبر إقامة الفعاليات والحفلات والألعاب النارية والعروض الترفيهية. كما يحتفل البحرينيون أيضًا بالحدث من خلال العروض الثقافية بما في ذلك العروض الفنية واللغوية والموسيقية مثل الفجيري، الذي يحيي ذكرى تراث اللؤلؤ في البلاد".

وأضاف: "تتلألأ الأضواء الحمراء والبيضاء على معالم مثل برج ساعة الرفاع، اضافة الى تلألؤ الأضواء المعلقة على المباني والأشجار، كما تنتهي الليلة بإطلاق الألعاب النارية في السماء".

وكان محرك البحث "جوجل" قد شارك احتفالات المملكة في مناسبات سابقة، من خلال تغيير صورة الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، بشعارات ومعالم ثقافية وتاريخية ترتبط بثقافة وهوية مملكة البحرين العريقة.