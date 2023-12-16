محرك البحث جوجل يشارك مملكة البحرين أعيادها الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفى محرك البحث "جوجل" اليوم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ازدانت الصفحة الرئيسية التابعة لمحرك البحث
"جوجل" Google بصورة رمزية متحركة لعلم مملكة البحرين يرفرف في السماء في إطار مميز باللونين الأبيض والأحمر، بالاضافة إلى رسوم الألعاب النارية المتحركة.
وقال محرك البحث جوجل في نبذه عن هذه المناسبة: "مملكة البحرين تنبض بالاحتفالات في اليوم الوطني حيث يحتفل الناس بإنجازات البلاد عبر إقامة الفعاليات والحفلات والألعاب النارية والعروض الترفيهية. كما يحتفل البحرينيون أيضًا بالحدث من خلال العروض الثقافية بما في ذلك العروض الفنية واللغوية والموسيقية مثل الفجيري، الذي يحيي ذكرى تراث اللؤلؤ في البلاد".
وأضاف: "تتلألأ الأضواء الحمراء والبيضاء على معالم مثل برج ساعة الرفاع، اضافة الى تلألؤ الأضواء المعلقة على المباني والأشجار، كما تنتهي الليلة بإطلاق الألعاب النارية في السماء".
وكان محرك البحث "جوجل" قد شارك احتفالات المملكة في مناسبات سابقة، من خلال تغيير صورة الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، بشعارات ومعالم ثقافية وتاريخية ترتبط بثقافة وهوية مملكة البحرين العريقة.
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