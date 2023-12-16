ترك ينزف لساعات : استشهاد مصور الجزيرة سامر ابو دقة في قصف إسرائيلي على خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN /استشهد صحفي وأصيب آخر، اليوم الجمعة، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مصوّر قناة الجزيرة القطرية سامر أبو دقة (45 عاما)، وإصابة مراسل القناة ومدير مكتبها في غزة الصحفي وائل الدحدوح في يده وخاصرته، في قصف من طائرة مسيّرة على مدرسة خان يونس الثانوية للبنات (فرحانة)، التي تؤوي نازحين، أثناء تغطيتهم للأوضاع في المدرسة عقب تعرضها لقصف إسرائيلي سابق صباح اليوم، علما أنهما كانا يرتديان الخوذة والدرع الواقي الذي يشير إلى أنهما صحفيان.

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة من طواقم الإنقاذ استشهدوا، وعدد من المواطنين وطواقم طبية أصيبوا أيضا في القصف الإسرائيلي.

وجرى نقل الصحفي الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حيث وصفت حالته بالطفيفة إلى متوسطة، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى الصحفي المصاب أبو دقة، في ظل اشتداد قصف مدفعية الاحتلال على المدرسة ومحيطها، وانقطاع الاتصالات، وترك ينزف لأكثر من 5 ساعات.

وفي وقت لاحق، جرى نقل جثمان الشهيد أبو دقة إلى مستشفى ناصر الطبي.

وباستشهاد الصحفي أبو دقة، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى نحو 75 صحفيا، بينهم 9 صحفيات، وفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وشددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على مطالبها لكافة المؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية لمواصلة الملاحقة لجيش وحكومة الاحتلال الإسرائيلي وصولا لوقف مجازرها بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبتهم على هذه الجرائم .

وأفاد بيان للجنة الحريات في النقابة، بأن جيش الاحتلال قتل نحو 75 زميلا وزميلة من العاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني بالاستهداف المباشر، آخرهم الزميل أبو دقة، إما في أماكن عملهم أو في مكاتبهم أو في منازلهم .

ونوه البيان إلى حجم الإصابات الدامية التي تقع في صفوف الصحفيين ومن بينها حادث استهداف طاقم الجزيرة اليوم الجمعة، ما أدى إلى استشهاد الزميل أبو دقة، وإصابة الزميل الدحدوح بجروح دامية وهو الذي كان قد ذرف الدموع على الهواء حين تلقى خبر استشهاد عائلته نتيجة قصف الاحتلال على منزل كانت تسكنه في غزة.

وأضاف أن المشاهد الدامية لأجساد الصحفيين التي وجب حمايتها وفق القوانين والأنظمة الدولية هنا مستباحة بفعل عنجهية الاحتلال الذي يتعامل أنه فوق كل القوانين والشرائع الدولية.

ولفت إلى حجم الهجمة الشرسة من قبل قوات الاحتلال على الصحفيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستمرار الاعتداءات والمنع من التغطية واحتجاز الطواقم والاعتقالات .

وتطرق البيان إلى استشهاد 6 صحفيين منذ بداية الشهر الجاري، إضافة إلى الصحفي أبو دقة، حيث استشهد مراسل قناة الميادين سابقا الصحفي عبد الكريم عودة جراء القصف على مخيم النصيرات، والصحفي المصور الرياضي محمد أبو سمرة جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وهو الذي فقد شقيقه التوأم شهيدا قبل أيام قليلة .

كما استشهدت الصحفية علا عطا الله، مع ثمانية من أفراد عائلتها بعد قصف إسرائيلي على منزل أحد أقربائها كانت قد لجأت وأسرتها إليه، وهي مراسلة سابقة لوكالة "الأناضول" التركية، كما عملت كمراسلة للعديد من الوكالات الدولية والمحلية في قطاع غزة. واستشهد الصحفي والمُحاضر في كلية الإعلام في جامعة "الأقصى" أدهم حسّونة، بقصف طيران الاحتلال الحربي على منزله في الشجاعية شرق مدينة غزة، واستشهد الصحفي منتصر الصواف، مصوّر وكالة "الأناضول" التركية في غارة إسرائيلية على حي الدرج في مدينة غزة، والمصور الصحفي في فضائية الأقصى عبد الله درويش بغارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.