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27 % من قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة ضباط

12/16/2023 12:15:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / مع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة، يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح،
منهم 119 ضابطا، أي أن نسبة الضباط وصلت إلى نحو 27% من عدد العسكريين القتلى.

وتوزعت رتب الضباط القتلى كالتالي:

  • 5 عقداء.
  • 8 برتبة مقدم.
  • 43 رائدا.
  • 41 نقيبا.
  • 11 ملازما.
  • 60 من هؤلاء الضباط من فرق النخبة.

MENAFN16122023000205011050ID1107605963

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