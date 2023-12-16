27 % من قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة ضباط

27 % من قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة ضباط
التاريخ
12/16/2023 12:15:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / مع القتال العنيف الدائر في قطاع غزة، يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح،
منهم 119 ضابطا، أي أن نسبة الضباط وصلت إلى نحو 27% من عدد العسكريين القتلى.
وتوزعت رتب الضباط القتلى كالتالي:
5 عقداء. 8 برتبة مقدم. 43 رائدا. 41 نقيبا. 11 ملازما. 60 من هؤلاء الضباط من فرق النخبة.
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