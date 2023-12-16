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البيت الأبيض: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة مفجع ومأساوي

12/16/2023 12:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن قتل الجيش الإسرائيلي لثلاثة من المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزة، أمر مفجع ومأساوي.


وأضاف كيربي أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون هذا ويكتشفون كيف حدث ذلك.


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