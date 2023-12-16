البيت الأبيض: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة مفجع ومأساوي

البيت الأبيض: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين في غزة مفجع ومأساوي
التاريخ
12/16/2023 12:14:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن قتل الجيش الإسرائيلي لثلاثة من المحتجزين الاسرائيليين في قطاع غزة، أمر مفجع ومأساوي.
وأضاف كيربي أنه يعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون هذا ويكتشفون كيف حدث ذلك.
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