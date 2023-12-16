قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا
التاريخ
12/16/2023 12:14:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا يستهدف الآن مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة تخوض مواجهات عنيفة خلال تصديها لقوات الاحتلال التي تحاول التوغل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.
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