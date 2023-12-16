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قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مخيم جباليا

12/16/2023 12:14:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن هناك قصفا إسرائيليا عنيفا يستهدف الآن مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة تخوض مواجهات عنيفة خلال تصديها لقوات الاحتلال التي تحاول التوغل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا.


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