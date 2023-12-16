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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

12/16/2023 12:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الارصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية اليوم السبت، ومائلة للدفء باقي المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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