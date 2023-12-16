أنصار الله تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد - تفاصيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وصرح قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله" اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش محافظة الحديدة غرب اليمن".



وأضاف القادري: "جميع السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات، وتعامُلنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية".



وتابع القيادي اليمني: "تعاملنا خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق ولدينا أسلحة قادرة على الإغراق أيضا، وإذا لم يستجب الصهاينة لوقف العدوان على غزة فستكن هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة"، على حد تعبيره.



وأكد القادري "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".



وأشار قائد لواء الدفاع الساحلي في "أنصار الله"، إلى أن الجماعة "لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها".

