أنصار الله تهدد بمرحلة جديدة من التصعيد - تفاصيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وصرح قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "أنصار الله" اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش محافظة الحديدة غرب اليمن".
وأضاف القادري: "جميع السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات، وتعامُلنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه الموانئ الإسرائيلية".
وتابع القيادي اليمني: "تعاملنا خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق ولدينا أسلحة قادرة على الإغراق أيضا، وإذا لم يستجب الصهاينة لوقف العدوان على غزة فستكن هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة"، على حد تعبيره.
وأكد القادري "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأشار قائد لواء الدفاع الساحلي في "أنصار الله"، إلى أن الجماعة "لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانئها".
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