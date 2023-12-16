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مباحثات أميركية ألمانية حول الأوضاع في غزة

12/16/2023 12:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ما سمته الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية ولحماية المدنيين في غزة.


وأضافت -في بيان- أن بلينكن وبيربوك بحثا الجهود المبذولة لمنع مزيد من اتساع رقعة الصراع، مؤكدة أن الوزير أشار إلى جهود إيقاف هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر ودعم الأمن البحري.


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