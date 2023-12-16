مباحثات أميركية ألمانية حول الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ما سمته الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية ولحماية المدنيين في غزة.
وأضافت -في بيان- أن بلينكن وبيربوك بحثا الجهود المبذولة لمنع مزيد من اتساع رقعة الصراع، مؤكدة أن الوزير أشار إلى جهود إيقاف هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر ودعم الأمن البحري.
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