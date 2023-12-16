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شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

12/16/2023 12:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة.


كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.


كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.


كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.


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