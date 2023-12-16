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اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة

12/16/2023 12:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمالي غربي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي مكثف.


وكان الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة قال امس، ان كوادر القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية .


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