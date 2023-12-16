اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي مكثف في حي الشيخ رضوان بغزة
التاريخ
12/16/2023 12:14:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمالي غربي مدينة غزة، وسط قصف مدفعي مكثف.
وكان الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة قال امس، ان كوادر القسام تمكنوا في الأيام الـ5 الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية .
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