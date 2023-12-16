هذا ما قاله ابن المصور الشهيد سامر أبو دقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال يزن نجل الشهيد سامر أبو دقة مصور الجزيرة في غزة إن نبأ استشهاد والده كان صعبا جدا على الأسرة التي تواجه وقتا عصيبا منذ سماعها للخبر، مؤكدا في الوقت ذاته شعوره بالفخر لنيل والده الشهادة وهو يؤدي عمله بإخلاص.



واستشهد الزميل أبو دقة كما أصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل القناة خلال تغطيتهما القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصر.



وظل أبو دقة نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.



وفي حديثه للجزيرة، قال ابن الشهيد إنه من الصعب وصف مشاعره بعد اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي والده، مضيفا بأنه والده كان صحفيا يؤدي عمله بإخلاص وينقل الحقيقة ولم يكن يقوم بعمل يبرر استهدافه.



ولفت يزن إلى أن آخر اتصال أجراه والده معه كان قبل استشهاده بيوم، وطلب منه الاعتناء بإخوته كما اعتاد أن يفعل كل يوم منذ تركهم، مبررا هذا الطلب المتكرر باحتمالية أن يكون والده يشعر بأنه سيستشهد خلال تلك الحرب.



وقال أيضا إن والده كان محبوبا من الجميع ولا يتأخر عن طلب لأحد، وكان معروفا بابتسامته التي كانت لافتة لجميع من تعامل معه، موضحا أنه في علاقته معه كان "الصديق والوالد" وكان يلبي احتياجاته وإخوته ولا يدعهم في حاجة إلى أحد.



وأشار ابن الشهيد أبو دقة إلى أن والده -في آخر زيارة لهم- أخبره بأنه يجب أن يعود إلى قطاع غزة لتأدية رسالته بنقل ما يحدث فيها. وشدد يزن على أنه لن يترك حق والده، وسيعمل على رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القتلة، وطالب الجميع بدعم هذا المسعى.

