Saturday, 16 December 2023 09:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

12/16/2023 12:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم.


وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، واقتحمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل الفلسطيني سفيان أحمد استيتية (47 عاما) من منزله في الحي الشرقي، والفلسطيني علاء زهير نمر الجيوسي (44 عاما) من منزله في حي الإسكان بضاحية اكتابا، شرق المدينة.


وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.


MENAFN16122023000208011052ID1107605952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث