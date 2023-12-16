الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، واقتحمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل الفلسطيني سفيان أحمد استيتية (47 عاما) من منزله في الحي الشرقي، والفلسطيني علاء زهير نمر الجيوسي (44 عاما) من منزله في حي الإسكان بضاحية اكتابا، شرق المدينة.
وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
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