الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، فلسطينيين اثنين من مدينة طولكرم.



وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، واقتحمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل الفلسطيني سفيان أحمد استيتية (47 عاما) من منزله في الحي الشرقي، والفلسطيني علاء زهير نمر الجيوسي (44 عاما) من منزله في حي الإسكان بضاحية اكتابا، شرق المدينة.



وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن إصابات.

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