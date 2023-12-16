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فيديو- ناشطون يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس الدولي دعما لغزة

12/16/2023 12:14:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك مئات من الناشطين، صباح اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بالشوارع الرئيسية المحيطة بمطار لوس أنجلوس الدولي، دعما لغزة التي تشهد عدوانا إسرائيليا دمويا منذ 71 يوما.


وتسبب هذا التحرك الذي رفع شعار "دعوا غزة تعيش"، في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة بقطاع غزة.


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