فيديو- ناشطون يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس الدولي دعما لغزة

وتسبب هذا التحرك الذي رفع شعار "دعوا غزة تعيش"، في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة بقطاع غزة.

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