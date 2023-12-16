فيديو- ناشطون يعطلون المرور لمطار لوس أنجلوس الدولي دعما لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شارك مئات من الناشطين، صباح اليوم السبت، في مسيرة حاشدة بالشوارع الرئيسية المحيطة بمطار لوس أنجلوس الدولي، دعما لغزة التي تشهد عدوانا إسرائيليا دمويا منذ 71 يوما.
وتسبب هذا التحرك الذي رفع شعار "دعوا غزة تعيش"، في تعطيل حركة المرور ووقف أحد المدرجات وغلق طرق سيارات الأجرة الخاصة، وسط هتافات تدعو لوقف إطلاق النار وتعطيل الحياة العامة للفت الأنظار للمجازر المرتكبة بقطاع غزة.
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