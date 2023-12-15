الصحة تكشف تفاصيل مشروع إنتاج السرنجات ذاتية التدمير لتأمين برامج التطعيمات

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الصحة والسكان أن الشركة القابضة للأمصال واللقاحات تتعاون مع الجانب الإماراتىفي مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.

وقالت وزارة الصحة أنه عملية تصنيع الحقن ذاتية التدمير لأول مرة فى مصر مسألة هامة للغاية للوقاية من العدوى وتأمين برامج التطعيمات القومية بأحدث سبل التطعيم عالميا.

تابعت : المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 50 مليون سرنجة ذاتية التدمير سيتم استخدام جزء منها محلياً وآخر للتصدير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المصنع يستوعب 3 خطوط إنتاج، مشيرة إلى أن احتياجات مصر من السرنجات تصل إلى 600 مليون سرنجة سنوياً من جميع الأصناف والمقاسات، لافتة إلى أن فاكسيرا تسعى لاعتماد المصنع من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن فاكسيرا تحظى بدعم الدولة لسد احتياجاتها من السرنجات ذاتية التدمير .



