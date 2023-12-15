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التعليم العالى تؤكد تكثيف رصد الأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية

12/15/2023 11:20:41 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.



وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار بغلق مُنشأة تدعي قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات والسنوات السابقة، وتزعم منح شهادة خبرة ومُعتمدة دولية، وذلك في تخصصات (السياحة والفنادق، وتكنولوجيا البترول، والحاسب الآلي، والمساحة، ونظم المعلومات، والطاقة الشمسية)، فضلًا عن توفير فرص عمل أثناء الدراسة وبعد التخرج، وشهادة تدريب من أكبر شركات البترول وأكبر الفنادق والقرى السياحية.



وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.




















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