Saturday, 16 December 2023 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القيادة المركزية الأمريكية: 3 هجمات جديدة لجماعة الحوثى بالبحر الأحمر

12/15/2023 11:20:38 PM
(MENAFN- Youm7) قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، مضيفة أن السفينة وجهت نداء استغاثة بأن طاقمها يكافح حريقاً سبّبه الهجوم.

وأشارت في بيان إلى أن "طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أصابت سفينة سيارات تحمل علم ليبيريا فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر"، إضافة إلى "إطلاق الجماعة صاروخين باليستيين باتجاه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أصاب أحدهما السفينة التي تحمل علم ليبيريا".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "الحوثيين أطلقوا تحذيراَ ضد سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تتجه شمالًا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددوا بمهاجمتها".

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من قبل أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأخيرة هي دليل آخر على الخطر الكبير على الشحن الدولي الناجم عن هذه الأعمال الحوثية".

وتبرر جماعة الحوثي، الهجمات بأنها تهدف لإظهار للدعم للفلسطينيين، وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل حربها على غزة.







MENAFN15122023000132011024ID1107605926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث