القيادة المركزية الأمريكية: 3 هجمات جديدة لجماعة الحوثى بالبحر الأحمر

MENAFN - Youm7) قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن استهدفت سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، مضيفة أن السفينة وجهت نداء استغاثة بأن طاقمها يكافح حريقاً سبّبه الهجوم.

وأشارت في بيان إلى أن "طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أصابت سفينة سيارات تحمل علم ليبيريا فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر"، إضافة إلى "إطلاق الجماعة صاروخين باليستيين باتجاه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب أصاب أحدهما السفينة التي تحمل علم ليبيريا".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "الحوثيين أطلقوا تحذيراَ ضد سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تتجه شمالًا في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وهددوا بمهاجمتها".

وأوضحت أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من قبل أي من السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأخيرة هي دليل آخر على الخطر الكبير على الشحن الدولي الناجم عن هذه الأعمال الحوثية".

وتبرر جماعة الحوثي، الهجمات بأنها تهدف لإظهار للدعم للفلسطينيين، وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل حربها على غزة.