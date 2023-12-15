وسط تصاعد الأزمات.. برلمان لبنان يمدد ولاية قائد الجيش عاماً

MENAFN - Youm7) أعلن برلمانلبنان، الجمعة، تمديد ولاية قائد الجيش جوزيف عون لمدة عام لتجنب حدوث فراغ في قيادة مؤسسة تُعتبر حيوية لحفظ السلام داخل البلاد، وسط تصاعد الأزمات من بينها الصراع الدائر على الحدود معإسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام (الوكالة الرسمية)، أن نواب المجلس صوتوا لصالح مشروع القرار، الذي قدمته كتلة "الاعتدال الوطني"، باستثناء نائب واحد.

وينص القانون على التمديد للضباط من رتبة عماد ولواء، وهو ما يشمل قائد الجيش، ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان.

وبحسب قانون الدفاع الوطني، تنتهي ولاية قائد الجيش عند وصوله إلى سن التقاعد البالغ 60 عاماً، والذي سيتجاوزه عون في العاشر من يناير المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال جلسة التصويت على القانون، إن "اللبنانيين كلهم دون استثناء مع الجيش اللبنانى".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة منذ انهيار النظام المالي في عام 2019، مما أدى إلى انحدار قيمة العملة وتفشي الفقر وإصابة جزء كبير من الدولة بالشلل.

وأشادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، بقانون التمديد، قائلة عبر منصة "X" إنه "يساهم في استمرارية مؤسسات الدولة الحيوية في مرحلة دقيقة للبنان"، لافتةً إلى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يبقى "أمراً ضرورياً من أجل إعادة تنشيط الدولة لتكون حصناً ضد الدوافع المزعزعة للاستقرار".

وكان من المقرر أن يترك عون منصبه الشهر المقبل، مع عدم وجود اتفاق بين الفصائل الطائفية المنقسمة بشدة في لبنان بشأن من يشغل الدور المخصص لمسيحي ماروني في نظام تقاسم السلطة في البلاد.

وكان بطريرك الكنيسة المارونية، شدد في وقت سابق على ضرورة ألا يُترك المنصب شاغراً، معتبراً أن استقرار الجيش على المحك.



