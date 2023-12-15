سوريا والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون فى مجال شؤون اللاجئين

MENAFN - Youm7) بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى بسام صباغ، الجمعة، مع المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، أوجه التعاون القائمة بين الحكومة السورية والمفوضية وسبل تعزيزها وتطويرها، بما في ذلك الجهود المشتركة الهادفة لتيسير العودة الكريمة للمهجرين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، وتعزيز الصمود، ودعم تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوفير التمويل اللازم لها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه خلال اللقاء الذي جرى في مدينة جنيف السويسرية اليوم على هامش أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين، أعرب جراندي عن الارتياح والتقدير للعلاقة بين الحكومة السورية والمفوضية، والحوار المستمر القائم بينهما والذي أفضى إلى تحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً حرص المفوضية على مواصلة العمل البنّاء مع سوريا والدول المضيفة للاجئين لضمان تيسير عودة السوريين إلى ديارهم وتوفير الدعم لهم.

ومن جانبه، جدد صباغ إلتزام الحكومة السورية بالعمل على تيسير عودة اللاجئين إلى وطنهم، كما عرض للجهود التي تبذلها في هذا الصدد بما في ذلك الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها والتي تشمل مراسيم العفو، والتسويات المحلية، والوصول السلس للوثائق الرسمية وخاصةً المتعلقة بالأحوال المدنية والممتلكات.

ومن جهة أخرى، بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، على هامش أعمال المنتدى، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا والمنطقة، ولا سيما في ضوء الوضع الكارثي الناجم عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المتصلة بعمل المبعوث الخاص في سوريا، حيث عرض بيدرسون الاتصالات واللقاءات التي أجراها مؤخراً.

وأكد صباغ ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً واضحاً من الانتهاكات المستمرة لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية، وكذلك التداعيات الكارثية الذي تخلفها التدابير القسرية أحادية الجانب على الوضع الإنساني في سوريا، وسرقة الموارد والثروات الطبيعية العائدة للشعب السوري.



