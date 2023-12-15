سلطان عمان يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندى العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Youm7) بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وأوجه النهوض بها في شتى القطاعات.
كما شهد اللقاء، الذي أقيم بمقرّ إقامة السلطان هيثم بالعاصمة الهندية نيودلهى الجمعة، التشاور وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وبدأ السُّلطان هيثم بن طارق، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، زيارة دولة إلى الهند تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها رئيسة الهند دوربادى مورمو، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.
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