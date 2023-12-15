سلطان عمان يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الهندى العلاقات الثنائية

MENAFN - Youm7) بحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وأوجه النهوض بها في شتى القطاعات.

كما شهد اللقاء، الذي أقيم بمقرّ إقامة السلطان هيثم بالعاصمة الهندية نيودلهى الجمعة، التشاور وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وبدأ السُّلطان هيثم بن طارق، الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، زيارة دولة إلى الهند تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها رئيسة الهند دوربادى مورمو، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.



