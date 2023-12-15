اللجنة الوزارية العربية المشتركة: نبحث وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Youm7) أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن إسرائيل تهدف إلى تدمير فلسطين والقضاء عليها، مشيرًا إلى أن الدمار الذي أقدمت عليه في غزة هدفه تهجير الفلسطينيين وليس القضاء على حماس فحسب.

وقال المالكي - خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوزارية العربية المشتركة بالعاصمة النرويجية "أسلو" وبمشاركة كل من وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والنرويج - : "إننا نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات لأهالينا في القطاع بشكل دائم و مستمر".

وأضاف: "نسعى لتفادي المجاعة في قطاع غزة واستخدام الغذاء كسلاح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفًا أن "ما يحدث في الضفة الغربية ليس أقل خطورة بما يحدث في قطاع غزة".

من جهته، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إنه آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن الحل الأفضل هو العمل على حل الدولتين، مشددًا على ضرورة وقف اطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، وايجاد مخرج من دائرة العنف وإقامة الدولة الفلسطينية ودعم السلطة الفلسطينية سياسيًا.

واعتبر وزير الخارجية السعودي أن "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة"، مؤكداً أنها "قامت بعمل رائع في الضفة الغربية رغم التحديات.. وهي قادرة على تحمل المسؤوليات إذا أقيمت دولة فلسطينية".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه يجب حل الدولتين واستعادة الشعب الفلسطيني أرضه، موضحا أن إسرائيل لم تعد ملتزمة بمبدأ الأرض مقابل السلام، وترفض حل الدولتين وان تكون السلطة الفلسطينية شريك.

وشدد الصفدى على ضرورة تطبيق اتفاقية أوسلو والالتزام ببنودها، لافتا إلى أنه بدون السلام فإن الصراع سوف يتواصل ويؤثر على مستقبل المنطقة بل والعالم أجمع.

وأضاف أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يصعب حل الدولتين، ويجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبا السماح بدخول المساعدات الانسانية الكافية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بدره، أكد وزير خارجية النرويج، إسبن إيدي، أن اتفاقية أوسلو كان المفروض أن تكون تحول قصير حتي إقامة "دولة فلسطينية" يعيش فيها الشعب الفلسطيني بكرامة وحرية، جنبا على جنب مع إسرائيل فإن هذا لم يحدث، :"وإنما نرى العكس .. المستوطنات تبني مما يصعب حل الدولتين، كما نري أن الحكومة الإسرائيلية تعلن بعدم وجود أية حقوق للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن بلاده ملتزمة مع شركائها في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.





