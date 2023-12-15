أبرز الدرجات العلمية لمعهد الرعاية والتربية فى الكنيسة.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) يعتبر معهد الرعاية والتربية معهد كنسى قبطى أرثوذكسى تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بالقاهرة والرئيس الأعلى له هو قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووكيل المعهد الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.

أهداف المعهد

في ضوء رؤية المعهد ورسالته، يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

ـ إعداد خريج باحث في مجالات الرعاية والخدمة.

ـ إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة وتمكينهم من التعليم الذاتي لتكوينهم ثقافيا، وروحيا، واجتماعيا.

ـ الإسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر الإتجاهات الرعية الصحيحة.

ـ نشر الوعي الكنسي، وإذكاء روح الاهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة.





الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد

يمنح المعهد الدرجات العلمية التالية:

درجة دبلوم الدراسات العليا في الر عاية: وذلك بعد اجتياز عامين دراسيين كاملين.

درجة الماجستير: وذلك بعد اجتياز دراسة التمهيدي ماجستير وإعداد ومناقشة رسالة علمية.

درجة الدكتوراه: وذلك بعد اجتياز دراسة التأهيلي دكتوراه وإعداد ومناقشة رسالة علمية.

ويمنح المعهد هذه الدرجات في أحد المجالات التالية:

الرعاية الكنسية – الكتاب المقدس – الإرشاد الأسري – الإرشاد النفسي – الحياة الكنسية – الإرشاد الروحي – الموارد البشرية – رعاية الطفولة.



