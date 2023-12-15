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تعرف على الشروط الواجب توافرها عند تقديم ملفك لوظيفة معاون نيابة إدارية

12/15/2023 11:20:32 PM
(MENAFN- Youm7) حددت هيئة النيابة الإداري عدة شروط للتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك عقب الإعلان عن بدء سحب وتقديم الملفات اليوم السبت، على أن يراعى كل متقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويشترط في المتقدم:

- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

أن يتمتع بالجنسية المصرية لأب وأم مصريين.

وكانت هيئة النيابة الإدارية أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لكل الجامعات، الجامعة الألمانية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على أن يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.







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